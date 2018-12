Adelantar las campanadas Partidazo. El Almería jugó uno de sus mejores partidos en la ida contra el Villarreal para poder igualar un 1-3 en contra. / AGENCIA LOF Una UDA sin complejos y con los habituales de Copa intenta dar la sorpresa en casa del Villarreal JORDI FOLQUÉ Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:41

Seguro que no es la eliminatoria más desigual de todas. Porque hay todavía rivales de Tercera y Segunda B compitiendo en la Copa del Rey. Pero no deja de ser la única en el que un conjunto de la Liga 1|2|3 se mide contra otro de la elite del fútbol español que compite esta campaña en Europa. Esta desigualdad no se notó en el partido de ida. Hace ya un mes acabaron en tablas. Con un marcador final de 3-3 que, es cierto, deja a la UDA con la obligación de ganar o de un empate que parece casi imposible a cuatro para pasar de ronda. Y hacerlo, además, fuera de su casa. Pero la obligación real la tiene el Villarreal de vencer y de colocar su nombre en los octavos de final. Porque es el 'grande' y en la Liga Santander está rozando los puestos de descenso. Es decir, una sorpresa podría tener consecuencias para el banquillo comandado por Javi Calleja.

En el lado almeriense, la tranquilidad y el saberse que tienen todo que ganar y poco que perder, les puede hacer todavía más peligrosos de lo que ya están demostrando en una competición que muchos podrían pensar, al inicio de la temporada, que era una 'china' en el camino liguero y que se ha convertido en todo un acicate para sentirse importantes los que menos minutos tienen en la Liga, además de servir para decirle a Fran Fernández que puede mirar hacia los habituales suplentes cuando estime oportuno. Una Copa del Rey que permitió lograr la primera victoria del ejercicio y cambiar el mal rumbo.

Los rojiblancos, dejando en Almería a varios de los que más minutos acumulan, emprendieron ayer viaje por carretera hasta Villarreal. Sabedores de que es el encuentro en el que menos presión tienen de todo el año. Salvo una derrota deshonrosa, todo lo que hoy hagan estará bien. Pasen o no. Lo normal es que no. Pero nada está escrito en el fútbol y mucho menos en un torneo de eliminatoria y al que el Villarreal, de manera histórica, nunca le ha sacado un gran partido. Ahí se agarran los de Fran Fernández. A todo lo bien que han hecho y a que podrán jugar con los nervios del rival para poder adelantar las campanadas.

No es que sea 31 de diciembre. Tampoco que sea, caso de clasificase, el hito más importante en esta competición en el caso de la UDA. Pero sí que supondrá, tras años de sufrimiento y desilusión en cualquier competición en la que los rojiblancos han participado, un nuevo espaldarazo para un bloque que no contaba para muchas cosas y se puede plantar en los octavos coperos. Sería tras eliminar al que parecía imbatible Málaga en La Rosaleda. Tras superar al Reus en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y de lograr que los aficionados almerienses vibraran en la ida tras pensar que todo estaba liquidado.

Orgullo

Porque tras jugar un muy buen encuentro, los seguidores miraban el marcador y reflejaba un 1-3 para el Villarreal. Podría parecer que los brazos ya se caían y que no solamente estaba sentenciado el partido. También la eliminatoria. Pero no. Sekou y los suyos no quisieron que se fueran con esa sensación los aficionados a sus domicilios y empataron cuando nadie apostaba a que fuera así.

Como pocos apostaron porque en Liga se tuviera ya 20 puntos y en Copa se tuvieran opciones de pasar de ronda ante un 'europeo'. Sin necesidad de 'gastar' a los teóricos titulares de la regularidad. Porque hasta Fran Fernández ha llamado a Albert Batalla para que ocupe el banquillo como suplente de Fernando en la portería. El motivo, «evitar las horas de autobús para René y que esté el sábado en Oviedo». Así lo reconoció el técnico zapillero.

Con la excelente noticia de que Gaspar Panadero ya está recuperado y con opciones de poder tener unos minutos. Tras ocho meses de calvario, el manchego se subió ayer al autobús como un 'niño con zapatos nuevos'. Viendo que el final del túnel ha llegado. A nivel personal. Como también parece que se acaba ese túnel de estar en la parte más baja y sin alegrías para el Almería.

Romper la racha

Y todo tras estar cuatro partidos sin ganar. Y todo tras estar en las últimas visitas al actual Estadio de la Cerámica sin saber lo que es puntuar. Un recinto al que hace cuatro años no se visita. Estaba Francisco como entrenador rojiblanco y Marcelino en el lado amarillo. Demasiado tiempo en un campo que nunca se le ha dado bien a la UDA. Con un momento más recordado como fue el partido en el que los locales lograron el ascenso directo a Primera y obligaron a que los almerienses tuvieran que jugar dos eliminatorias más para conseguir el mismo objetivo.

Fue un cara o cruz. Salió cruz para el Almería. Hoy pueden lograr darle la vuelta a la moneda y que les salga cara. De conseguirlo, sería más un billete que una moneda. Para decir el vestuario rojiblanco que mejor es no hacer previsiones. Porque se están cargando todas.