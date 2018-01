UD ALMERÍA Acudir al mercado sin presupuesto Lucas Alcaraz espera refuerzos mientras prepara la cita de mañana ante el Real Oviedo. / AGUILERA El preparador granadino prefiere centrarse en lo que tiene «porque hay que pensar en qué se puede conseguir» y no «en qué hace falta» Lucas Alcaraz admite que la actual UDA planifica «en base a unos recursos que son inexistentes» JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 19 enero 2018, 01:56

Lucas Alcaraz tiene muy claro en el sitio que está actualmente. Desearía, como así lo ha manifestado, que lleguen fichajes para intentar potenciar la plantilla que tiene en sus manos. No le vale solamente con la recuperación de los ahora lesionados. Pero, por ahora, se tendrá que conformar y lo admite sin tapujos. Nunca ha sido de cortarse para decir a las claras lo que pasa en la entidad en la que desarrolla su trabajo. Con su experiencia no va a cambiar. Porque ha cumplido con el primer cometido que le encomendaron y ha sacado al equipo fuera de los puestos de descenso. Otra cosa es lo que ocurra en la segunda vuelta. No se trata de poner la tirita en la herida antes de que se produzca. A su juicio, la herida sigue abierta y no se puede 'vender' nada. Al menos, por ahora. Se pudo pensar otra cosa cuando fichó. A día de hoy, sabe la realidad actual y el futuro ya dirá lo que le aporta, pero será «sin recursos». Mientras que siga la actual estructura en el Almería, el preparador granadino no pedirá nada. Sería como 'hablar con una pared'. Ya ha visto por todos los modos posibles que 'hay lo que hay'. Ni más ni menos. Sobre todo menos.

Ayer acudió a lo que debía ser la conferencia de prensa previa a un partido liguero, el que mañana se debe disputar en Oviedo, y terminó siendo más de mercado que de la cita ante los de Anquela. Más bien, de la ausencia del mercado que le gustaría, sin ser utópico, para esta segunda vuelta. El director deportivo (Miguel Ángel Corona) aseguró un día antes que el club estaba trabajando en fichar a un «extremo y a un centrocampista ofensivo». Lucas Alcaraz los recibiría con los brazos abiertos. Pero sabiendo que «la planificación deportiva se hace en base a los recursos y los recursos aquí son inexistentes», admitió.

De ahí que tuviera claro que en el Almería y en el entorno de la entidad hay que pensar «en qué se puede conseguir y no tanto en lo que hace falta». Imposible ser más claro. Pero siguió con su argumento por si alguien pudiera pensar que aterrizó en Almería 'engañado'. «Conocía cuál era la situación antes de venir, lo que no sabes son las circunstancias y las variables del mercado, pero sí conocía la situación interna del equipo y nosotros tenemos que trabajar en situaciones que encajen». Tanto a nivel de lesionados como de ausencia de poder económico para hacer la plantilla algo más competitiva para disputar la tan igualada Liga 1|2|3.

Sin futuro ni hipótesis

Pero no quiso pensar más en el futuro y en hipótesis. Tampoco quiso saber lo que pasaba en el club en verano para hacer la actual plantilla ni los objetivos. Preguntado si ahora el equipo está en una posición que era la que se esperaba en pretemporada, el Lucas más irónico respondió que «yo no estaba aquí en agosto ni tengo ni idea de los objetivos que se pusieron. Cuando llegué el único objetivo era salvar al equipo esta temporada», destacó.

Por ahora lo está consiguiendo con los puntos logrados como local. Todavía le falta dar un paso adelante fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Vamos a necesitar un buen rendimiento para sacar el partido adelante y un resultado positivo, es un partido en el que necesitas que todos estén bien». Tanto física como mentalmente. El equipo ha estado igual en lo primero siempre, pero en Almería ha sido más fuerte en el aspecto psicológico que cuando viaja. Para sumar, «debemos trabajar con orden sin el balón y tener criterio con el balón», así como «adaptarnos al campo». Un aspecto que puede ser clave. «Por los últimos partidos y por el tiempo, va a ser pesado».

Al equipo entrenado por Anquela lo elogió. «Está encajando pocos goles, están fuertes a balón parado y a la contra tienen tres jugadores rápidos que saben jugar con los errores del rival». Otro nuevo apunte de lo que su equipo debe evitar. Para que el Oviedo no sume su sexta victoria consecutiva como local. «Un equipo con una inercia positiva en los últimos partidos, que juega en un estadio que aprieta mucho».

Una buena oportunidad para que los rojiblancos asuman «un gran reto». Demostrar que pueden y deben seguir metiendo distancia con el descenso. «Confiamos en que se revaloricen los estados de forma y a partir de ahí el equipo genere y ellos definan, sin obsesionarse, porque conseguir goles condiciona mucho el estado de ánimo de los delanteros, la consideración de la grada y los resultados del equipo». Una afirmación pensando en Pablo Caballero, Hicham y Juan Muñoz. Entre los tres suman dos goles.