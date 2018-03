UD Almería La actitud, la clave antes y ahora Fran Rodríguez ve que el equipo ha experimentado un cambio y es más sólido ahora. / JOSÉ LUIS MATARÍN Fran Rodríguez basa en ese comportamiento el cambio experimentado en los últimos meses de competición | El sexitano, que ha estado sin jugar muchas jornadas por lesión, considera que frente al Rayo «es muy importante cómo salgamos los primeros minutos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 7 marzo 2018, 01:30

La actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Al Almería le faltó ese comportamiento en muchos partidos de la presente temporada, sobre todo en la primera parte de la misma, en la que el equipo perdió 'el norte' y tardó mucho tiempo en encontrarlo. Ayer, Fran Rodríguez explicó utilizando esa palabra la diferencia existente entre el partido de ida y el de vuelta frente al Huesca, si bien no quiso comparar. «No creo que se pueda. El partido del otro día creo que lo planteamos como lo habíamos trabajado durante la semana y luego se vio reflejado en el resultado y en el juego también».

Sin embargo, se refirió al choque de ida como «un partido muy malo, simplemente por la actitud con la que salimos al campo y cuando tienes un partido muy malo en esta categoría te pintan las cara».

Esa forma de afrontar los partidos será vital para el sexitano a la hora de hablar del partido que el sábado, frente al Rayo Vallecano, afrontan los rojiblancos. «Creo que es muy importante la actitud con la que salgamos los primeros minutos, porque ellos -en referencia al conjunto rayista- fuera de casa se están mostrando muy fuertes y están tratando de llevar la iniciativa con balón. Cuanto más le quitemos el balón a ellos creo que más van a sufrir y tratando de aprovechar nuestras oportunidades y las ocasiones que tengamos», explicó el lateral reconvertido a extremo de la UD Almería.

Oportunidad

Lo de jugar como extremo está siendo una oportunidad para seguir jugando Sobre todo por las lesiones, el jugador sexitano no era titular desde el partido disputado frente al CD Tenerife. Ahora, aunque sea como extremo o doblando laterales, tuvo su oportunidad y podría tenerla el próximo sábado. El jugador hecho en las bases del Real Madrid no achaca su ausencia continuada a una pérdida de confianza de parte de Lucas Alcaraz. «Cada entrenador tiene su librillo y ahora este fin de semana me ha tocado jugar, pero yo he trabajado igual desde el primer día con Ramis que desde que llegó Lucas Alcaraz. El que decide es el entrenador y yo estoy a su disposición para cuando me necesite».

Podría seguir siendo titular frente al Rayo, otro equipo que suele hacer daño por las bandas, al igual que el Huesca. «Todavía quedan muchos días para el partido del Rayo, pero, siendo como allí, yo creo que fue positivo y no descartaría que se volviera a repetir esa situación y si es así con muchas ganas, tratando de hacerlo lo mejor y sacando algo positivo contra el Rayo».

Y es que ese partido de El Alcoraz deparó buenas sensaciones en el comportamiento llevado a cabo por los rojiblancos. «Sabíamos que el Huesca por fuera tenía gente muy rápida, muy ofensiva, y la verdad que doblando los laterales por delante creo que hicimos un buen trabajo, ayudando mucho al equipo y contento, no sólo por eso sino por el resultado y por la sensación de solidez que dio el equipo y también con nuestras armas para haber sacado algo más de El Alcoraz».

El punto

El partido de Huesca ha dejado secuelas positivas en la plantilla, tal y como indicó Fran Rodríguez. En El Alcoraz, el punto obtenido es lo de menos, los mas importante es la sensación que dio el equipo sobre el terreno de juego. «Es un punto que nos da mucha moral y mucha confianza, puesto que era contra, como lo dice la clasificación, el mejor rival de la categoría, y nos debe servir para encarar el próximo partido contra el Rayo, aquí en casa, con muchas más ganas, con mucha más ilusión y con la sensación de que el equipo está ahora mucho mejor».

La verdad es que los rojiblancos, con el de Huesca, encadenan tres partidos fuera de casa en los que no se perdió, con ocho goles a favor y sólo dos en contra. Todo es sintomático del buen comportamiento. «Ahora la verdad que estamos más fuertes como visitantes y ese era un tema que teníamos que mejorar mucho porque es verdad que el equipo mostraba una actitud y una cara en casa y fuera de casa nos costaba mucho más y nos costaba sacar puntos fuera de casa. Es tan importante puntuar y hacer bueno cada partido en casa como fuera. Hemos encontrado un equilibro y eso es muy importante para nosotros».

Lo cierto es que los resultados que obtiene el equipo, con tres victorias y un empate sobre cinco partidos permite que las sensaciones en la plantilla sean buenas. «Está claro que cuando los resultados se dan te sube la moral, coges confianza y cuando llega el fin de semana afrontas el partido con más garantías y con más confianza. Eso es muy importante porque no es lo mismo hacer bien las cosas y que no se vea luego reflejadas en el resultado, a que haya algo positivo en cuanto a puntos. Estamos contentos porque el equipo está en línea ascendente y tenemos que seguir así».

El rival

El partido del sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos es un reto a la altura, casi al mismo alcance que el de la pasada semana en tierras altoaragonesas. El Rayo es tal vez el mejor equipo en el último tramo de competición, con un jugador como Raúl de Tomás atravesando un gran momento de forma. «Sabemos que Raúl de Tomás es un jugador que tiene mucha calidad, que está en racha y hace muchos goles, y sabemos que es uno de los mayores peligros que tiene el Rayo Vallecano, pero también tiene jugadores de gran calidad y no te puedes quedar sólo con uno. Es un buen equipo en conjunto y tenemos que estar muy concentrados y muy atentos para llevarnos los tres puntos».

Existe convencimiento en que se puede lograr porque también es verdad que el equipo ha dado muy buenas sensaciones en las últimas temporadas. «El equipo está solido, está sabiendo hacer las cosas que se requieren en cada partido y también es parte de lo que estamos trabajando durante la semana en los entrenamientos, eso da sus frutos el fin de semana. Esperemos seguir así y acabar lo mejor posible».

Consideró importante el apoyo que dé la afición rojiblanca en un partido donde se espera medio millar de seguidores rayistas. «Siempre para nosotros creo que ha sido importante la afición en casa y ahora más que nunca el equipo está mostrando una buena imagen en cada partido y para nosotros es muy importante y ojalá que se vuelva a ver este fin de semana una buena entrada. Son conscientes que son como un jugador más para nosotros y esperemos que este fin de semana se vuelva a llenar el campo y que nos estén apoyando».