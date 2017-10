UD Almería «Cuando no aciertas hay que trabajar el doble» Ramis hace observaciones. / UDA El técnico rojiblanco, que tiene claro el camino hacia el gol, pide «paciencia y confianza, porque les va a llegar el momento de acertar» J. J. A. ALMERÍA Sábado, 21 octubre 2017, 00:18

Los rojiblancos volvieron a marcar el pasado domingo, frente al Real Valladolid, después de tres jornadas de blanco, pero si hay que hablar de los delanteros, estos se inauguraron en esa faceta en el primer partido de Liga, en el Nou Estadi, y desde entonces nada más se supo de ellos. Ayer, el técnico rojiblanco habló del gol como un trabajo que se realiza todas las semanas y que seguro es un tema de rachas. «Lo hacemos todas las semanas. Al final, el fútbol es gol y nosotros lo que tratamos siempre es que se llegue al gol de alguna forma y eso lo elige el camino, lo elige el criterio, la forma de ver la progresión hacia la portería rival que quiera el entrenador. Te puede llegar de muchas formas».

En ese aspecto, el tarraconense contó que «tratamos de llegar de la forma que creemos que podemos hacer daño y que nos genere más situaciones y las trabajamos todas las semanas. Si lo máximo en el fútbol es conseguir gol, dad por descontado que todas las semanas trabajamos mucho ese aspecto de finalización».

Los delanteros no marcan

El hecho de que los delanteros no consigan ver puerta no se soluciona de una forma desconocida. «Más trabajo», expuso el entrenador unionista. «Cuando no aciertas una cosas lo que tienes que hacer es trabajar el doble para seguir insistiendo», manifestó.

De todas formas, Luis Miguel Ramis tiene confianza en sus jugadores porque «los veo durante la semana y aciertan mucho». Y no cabe otra situación que hacer que es la de tener «paciencia, confianza, porque les va a llegar el momento de acertar e irá por momentos. Esperemos que sea pronto». De todas formas, tiene «máxima fe en ellos, que son los que están más cerca de la portería, y en todos los demás que son igual de importantes en cuanto a situaciones de gol y hacer gol».