UD Almería Acaba el año y se acaba el calvario Fran Fernández, entrenador de la UDA, dirige una sesión. / AGUILERA Gaspar Panadero, Fran Rodríguez y Samu de los Reyes no han podido jugar ni un minuto en los últimos meses de 2018 y deberán aprovechar enero para su futuro JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Sábado, 29 diciembre 2018, 00:08

El Almería ha utilizado a un total de 25 jugadores en las primeras 19 jornadas del actual campeonato liguero. Sin contar la Copa del Rey, en la que otros también han tenido minutos, Fran Fernández ha puesto sobre el terreno de juego a un número muy importante de sus pupilos. Tanto que le ha dado oportunidades a todos con los que contaba el pasado 1 de septiembre. Cuando se cerró el mercado y el plantel cubría todas las fichas disponibles. Un número de fichas que asciende a 25. El mismo dígito que el de los que han tenido minutos. Pero no coincidiendo en los nombres.

Porque tres han sido las modificaciones entre una lista y otra. Actuó en las dos primeras jornadas Joaquín Fernández, antes de irse traspasado al Real Valladolid. Además, también han tenido que defender a la UDA, en esta parte de la competición, dos jugadores con ficha del filial. Sergio Pérez, en el inicio, e Iván Martos, al final. Ellos tres han completado los minutos en lugar de los tres que se han quedado sin poder tener presencia. Los tres lesionados desde la pretemporada y que han visto todo desde la grada o por televisión, salvo en un caso que sí estuvo en una convocatoria, pero sin jugar.

Gaspar Panadero, Fran Rodríguez y Samu de los Reyes no han podido jugar en los últimos meses del año que finaliza este lunes. Aunque, más bien, habría que decir que los dos primeros solamente pudieron mostrar sus cualidades en el primer trimestre y han estado los tres siguientes en el dique seco. El último, por su parte, cayó en pretemporada y sigue sin poder estrenarse, al final en verano, como jugador de la UDA.

Los tres han vivido un auténtico calvario en este 2018. No lo recordarán como el más positivo de sus respectivas carreras futbolísticas. Mucho tiempo para pensar en recuperarse de la mejor manera posible, pero no en jugar y realizar su profesión de una forma, al menos, aceptable. Mucho tiempo asistiendo a las charlas motivacionales a nivel grupal de Fran Fernández, sin necesidad de estar muy pendientes de lo dicho por el zapillero a nivel táctico.

Un aspecto que ya ha cambiado algo en las últimas semanas. Los tres, conjuntamente con un Nano que se tuvo que operar tras la primera jornada, saben que el final de un particular túnel del calvario está muy cerca. Ya entrenan con el grupo y esperan poder tener ya minutos en los primeros partidos de 2019.

Sin minutos

Aunque aquí se inicia otro problema. La falta de minutos se solventa con minutos, pero ¿llegarán? El entrenador ya dijo que quería ver la evolución de los que no habían podido estar. El handicap es que no hay Copa del Rey, para que siguieran participando los que no juegan en la Liga, y en el campeonato liguero hay un bloque compacto . Tanto como que hay pocas variaciones en la alineación titular semana tras semana y los suplentes no logran romper esa condición. Ahora, además, aumentará la competencia hasta que el mercado de fichajes dictamine, el 31 de enero, la composición definitiva del plantel de Fran Fernández.

«Dependerá de ellos», dicen a IDEAL fuentes del vestuario. Saben que parten en desventaja en relación a otros compañeros por no tener ese ritmo. Pero no son los casos lo mismo. Porque mientras que el club sabía que Fran Rodríguez y Gaspar Panadero no podían contar en esta primera vuelta, la lesión de Samu de los Reyes provocó que se cambiara el pensamiento para el lateral izquierdo. El sevillano partía como el primer, y único, candidato para dicha demarcación, con Iván Martos para que fuera alternando primer y segundo equipo. Su ausencia hizo que se mantuviera a Nano, hasta ver que también tendría que pasar por el quirófano, para tener que fichar a Andoni López. Ahora mismo están los cuatro y no todos se quedarán en la primera plantilla el 31 de enero.

En cuanto a los que están de baja desde abril, enero será clave para saber si Fran Rodríguez ser una alternativa en la banda derecha (lateral e extremo) y ver que Adri Montoro necesita salir del equipo en forma de cesión. Casi lo mismo que en el caso de Gaspar. Si está bien, será un recambio a Luis Rioja, con Narváez en la recámara, para el extremo zurdo, por lo que Nano se quedaría sin tener muchas opciones de jugar.